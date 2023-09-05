نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة بالخارجة لاستقبال الطلاب

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد ، جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطمأنت نائب المحافظ على خطة تسكين طلاب الكليات والمدارس الفنية المغتربين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ودراسة التوسع في توفير أماكن إقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب غير الملتحقين بالمدن الجامعية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، و اطلعت على نتائج عمل العيادات الطبية والتأهيلية المختلفة والخدمات المقدمة لرواد المركز.