اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:24 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بحدائق أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتصادم سيارتين بحدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
وتم نقل المصابين لمستشفى 6 أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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امن الجيزة

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