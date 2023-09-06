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أزهر كفر الشيخ يتسلم نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:56 م
أزهر كفر الشيخ يتسلم نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تسلم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، عن العام الدراسي 2022- 2023، بحضور علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وتقدم رئيس المنطقة بخالص الشكر والتقدير لإدارة الامتحانات بالمنطقة وكل المشاركين في أعمال الامتحانات على جهودهم ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات في الدور الثاني، وخروج الامتحانات على النحو والصورة الأفضل، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامَّة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

 

 


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