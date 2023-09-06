أبو الغيط: علينا تعزيز الجهود لاحتواء تبعات الصراعات الدولية

بيشوى رمزى

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تطورات الفترة الماضية وتبعات الصراعات الدولية فرضت علينا تعزيز وتضافر الجهود، وتوفير منصات للعمل المشترك والجامعة نجحت خلال الشهور الماضية فى التحرك على أكثر من صعيد دولى.

وأكد ابو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن الأزمة فى السودان تتسبب في كلفة هائلة يتحملها الشعب السوداني، إذ أصبحت الحياة مستحيلة وتتداعي مؤسسات الدولة وندرك أن التحرك من أجل تحقيق الحل الشامل للأزمة والذي يقتصي وقف سريع لإطلاق النار والعودة للمسار السياسي لإعادة وحدة مؤسساتها .

وفي هذا الصدد اعرب عن دعمه مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان مؤكدا ان مثل هذه المبادرة تستحق الدعم من الدول العربية.

وفي اليمن فإن الوقف الشامل لإطلاق النار وحدوث تسوية سياسية أملا بعيد المنال، بحسب ابو الغيط، واستمرار الوضع بسبب الانقسام بين مؤسساتها يضعف مقدرات اليمن واقتصاده .