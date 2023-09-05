اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:56 م
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إجراء الكشف الطبى على 439 مريضا خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطنى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:06 م
إجراء الكشف الطبى على 439 مريضا خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطنى بكفر الشيخ توصيل الحالات مجانا لمستشفى جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني، لجمعية الأورمان، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ،  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها للمرضى والمترددين عليها، من عدد من القرى، مشيراً إلى أن أنه جرى تنظيم قوافل علاجية، تم اجراء الكشف الطبي خلالها على 439 مريضاً، وإجراء الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الاورمان، من قرى الدقاينه، والزهراء وعزبة العرب وعزبة الروس مركز مطوبس، وقرية الشهابية، وقريه حماد، وقرية عميرة، بمركز البرلس، وعزبة العرب وكفر المدينة، ومحلة مالك ودسوق مركز دسوق.
 
جانب من اجراء الكشف الطبي بالمستشفى الجامعي
جانب من اجراء الكشف الطبي بالمستشفى الجامعي

قوافل طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي
قوافل طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

توصيل الحالات مجانا لمستشفى جامعة كفر الشيخ
توصيل الحالات مجانا لمستشفى جامعة كفر الشيخ
 

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