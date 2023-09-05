إجراء الكشف الطبى على 439 مريضا خلال قوافل طبية ضمن التحالف الوطنى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ ، قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني، لجمعية الأورمان، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها للمرضى والمترددين عليها، من عدد من القرى، مشيراً إلى أن أنه جرى تنظيم قوافل علاجية، تم اجراء الكشف الطبي خلالها على 439 مريضاً، وإجراء الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الاورمان، من قرى الدقاينه، والزهراء وعزبة العرب وعزبة الروس مركز مطوبس، وقرية الشهابية، وقريه حماد، وقرية عميرة، بمركز البرلس، وعزبة العرب وكفر المدينة، ومحلة مالك ودسوق مركز دسوق.