رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء: تطوير مداخل المدينة الرئيسية والشوارع الداخلية

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة أبورديس بجنوب سيناء، تواصل العمل فى تنفيذ خطة تطوير الطرق بالمدينة، وقال اللواء مهندس سامح المتولى، رئيس مركز ومدينة ابورديس، إن شوارع المدينة تشهد أعمال رصف وتطوير جارية بمداخل المدينة الرئيسية والشوارع الداخلية.

وأضاف أنه تتم المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتجميل والإنتهاء من كل الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، وتتضمن تركيب البلدورات وتجهيز الطريق للرصف.

وأشار إلى أنه تشجيعا للطلبة المتميزين من أبناء المدينة تم تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء وفتيات مدينة أبورديس، والحاصلين علي مراكز متقدمة بالمراحل التعليمية والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة والأوائل علي مستوى المدينة لهذا العام فى احتفال نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس خلاله تم تكريم 12 طالبًا وطالبة وهم أحمد محمد حمزة الشوبرى، عبير أيمن أحمد، بسمله سامح محمد بيومى، ايمان عبدالجليل محمد ، عزالدين حسام فوزى، مريم أحمد لطفى، فرحة جمعة سالم حسين، زياد سليمان حسين عامر ، مريم سمير على حماد، بسملة عصام محمد عبدالله، رهف حسين عودة صالح عطيه، سهام أحمد طلعت.

وقال إنه صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبورديس " نموذج 10" بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح.

وسبق وأعلن مجلس مدينة ابورديس بجنوب سيناء، أن أهم الأعمال الجارية داخل المدينة إنشاء حديقة أبورديس العامة المقامة على مساحة 11 فدان وتضم مساحات خضراء وألعاب أطفال وبرجولات لتصبح متنفسًا لأهالي المدينة، ويتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية، وأعمال رصف الطرق وتركيب البلدورات ضمن أعمال الرصف والتجميل بالمدينة بخطة العام المالي 2022/ 2023.