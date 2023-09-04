استشارى نفسى يقدم نصائح صحية للحصول على نوم هادئ فى ساعات الليل

كتبت فاطمة ياسر

الحصول على نوم هادئ وكافٍ يعد من الأمور الطبيعية التي يجب تحقيقها للحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق التوازن النفسى والعقلى، فعدم أخذ القسط الكافى من النوم يعرضك للكثير من الأضرار، خاصة إذا كان الشخص لا يستفيد من ساعات النوم فى الليل، حيث ثبت أنه يزيد من فرص إصابتك بالزهايمر، والأمراض المناعية، وغيرهم من الأمراض.

قال الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الطب النفسي بقصر العيني، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النوم في الليل يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي الصحة العامة، وأيضًا تعمل على الوقاية من الأمراض، ولتجنب السهر والحصول على نوم هادئ عليك القيام بهذه النصائح:

- قبل النوم بساعتين تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، وذلك لتجنب تنشيط الجهاز العصبي وجعله نشطًا، ويمكنك إستبدالها بالماء أو الحليب أو العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر عليها، أو مشروبات ساخنة كالينسون والنعناع والبابونج والبردقوش.

- تجنب تناول الأطعمة السريعة أو مرتفعة الدهون داخلها، لأن ذلك يتسبب في تركيز الدم بالمعدة لهضم الطعام، وتأخذ هذه العملية وقتا طويلا نتيجة للدهون المتواجدة في الطعام، ولذلك عليك تناول السلطة الخضراء والفواكه والزبادي.

- الاسترخاء على السرير فى غرفة ذات إضاءة خفيفة وقراءة رواية، هذه عوامل تساهم في النوم.

- القراءة قبل النوم من أهم الحيل التي تقودك للنوم الجيد، ولذلك أبعد جميع الهواتف المحمولة والتلفاز والأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم الخاصة بك، واستبدلها بكتاب أو مجلة.