اليوم السابع
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طرق التخلص من اضطرابات النوم.. أبرزها تجنب شُرب القهوة والشاى

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:00 ص
طرق التخلص من اضطرابات النوم.. أبرزها تجنب شُرب القهوة والشاى القهوة يمكن ان تزيد من القلق ليلا
كتبت ـ رانيا عامر

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اضطرابات النوم مشكلة يعانى منها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، وترجع أسباب تلك المشكلة التى تظهر فى صور متباينة منها القلق والأرق، والتوتر، الى عملية سوء التغذية أو ضغوط مادية أو خلافات عاطفية، أو الإصابة ببعض الأمراض التى تؤدى إلى عدم النوم الجيد للصحة العامة.
 
وأكدت معظم الدراسات الحديثة أن مسألة النوم الجيد تلعب دورًا أساسيًا فى الحفاظ على الصحة العقلية من ناحية، ومن ناحية أخرى الصحة العامة لجسم الإنسان، وسيعرض التقرير التالى طرق للقضاء على الأرق وقلة النوم، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

نصائح للقضاء على اضطرابات النوم:

1. يجب الحفاظ على نظافة النوم الجيدة. 
2. الالتزام بأوقات النوم المنتظمة
3.تجنب الوقت الطويل أمام الشاشة، والمنشطات مثل القهوة والشاي
 4. ضرورة ممارسة الرياضة
5. والقراءة قبل النوم سيساعد فى الحصول على جودة النوم
6. التزام بالهدوء قبل النوم وعدم القلق بشأن الأرق.
7.ممارسة التأمل واليوجا يساعدان بالتأكيد. 
8. أستخدام مرتبة عالية الجودة لتقليل القلق
 
وفى ذات السياق أوصى الدكتور شانكار إس بيرادار، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، بضرورة اتباع روتين وقت النوم لتطوير الانضباط في النوم، يبدأ بالتمارين الرياضية التى تساعد على إطلاق الإندورفين والسيروتونين، للحصول على جودة نوم أفضل.
 

اضطرابات النوم

الارق

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طرق النوم الجيد



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