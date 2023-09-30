اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

10 سنوات إنجاز.. "قناة السويس الجديدة" معجزة للمصريين أبهرت العالم

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:40 م
10 سنوات إنجاز.. "قناة السويس الجديدة" معجزة للمصريين أبهرت العالم قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر قناة السويس الجديدة واحدة أهم من المشروعات القومية التى شهدتها محافظات مدن القناة فى عهد الرئيس السيسى، وتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع فى 5 أغسطس عام 2014 وتم الانتهاء والافتتاح فى أغسطس عام 2015، حيث لم يستغرق إنشاء القناة سوى عام واحد فقط، من خلال الحشد الشعبى الذى كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذى تكلف 60 مليار جنيه، وتم جمع المبلغ فى أسبوعين فقط وهى الفترة التى تم فتح فيها باب الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.

وإنشاء قناة السويس الجديدة تم من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37 كم و"إجمالى أطوال المشروع 72 كم".

وفى السادس من أغسطس عام 2015 كانت البلاد على موعد مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذًا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصرى، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا وهو ما ساعد فى زيادة دخل القناة.

ومن أهم الإنجازات التى تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة، وهى زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/يوم مقارنة بحوالى 77 سفينة معيارية/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق العبور المباشر لـ 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم فى كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

بالإضافة إلى تحقيق الأمان الملاحى لوجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أى حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحى للقناة فى ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.


قناه السويس

قناه السوس الجديده

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

المشروعات القوميه

إنجازات الدوله

الرئيس السيسي

10 سنوات إنجاز



الموضوعات المتعلقة

10 سنوات إنجاز.. سحارة سرابيوم أكبر مشروع مائي في العالم ينقل المياه إلى سيناء

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:52 م

10 سنوات إنجاز.. تطوير منظومة الطرق بسوهاج بتكلفة 5.105 مليار جنيه

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:52 م

10 سنوات إنجاز.. تنفيذ 4000 مشروع جديد في البحيرة بتكلفة تتخطى 80 مليار جنيه.. إنشاء أول مستشفى جامعي وكلية طب باستثمارات أكثر من مليار جنيه.. وقرار جمهوري بتطوير "رشيد" وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:30 م

10 سنوات إنجاز.. إنشاء 5 كباري علوية بقنا ومحور الشهيد باسم فكري بين مركزى قوص ونقادة.. تدشين محور "دشنا- الوقف" وتطوير 4 محطات سكة حديد.. رصف طرق بـ 4 مليارات و600 مليون.. وتقوية طريق بطول 380 كيلو متر.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة