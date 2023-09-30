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وكيل التعليم بالأقصر يستجيب لرغبة أولياء أمور طالبات بإدارة إسنا.. اعرف التفاصيل

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:35 ص
وكيل التعليم بالأقصر يستجيب لرغبة أولياء أمور طالبات بإدارة إسنا.. اعرف التفاصيل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استجاب الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى رغبة أولياء أمور مدرسة إسنا الثانوية التجارية بنات، بإلحاق الطالبات بمدرسة البدري حباتر الابتدائية ومدرسة ناصر الإعدادية المشتركة، حيث جاءت هذه الاستجابة إثر شكوى تقدم بها أولياء أمور الطالبات تفيد تضررهم من تواجد بناتهم فى مدرسة النجوع إذ أنها بعيدة وعلى أطراف المدينة، مما يثير مخاوفهم على بناتهم من تعرضهن للأذى، كما أن هذا البعد في المسافة ربما يثير كسل الطالبات عن الحضور، وبالتأكيد سيؤثر على تحصيلهم الدراسي.
 
وفور تلقي الشكوى من أولياء أمور الطالبات، أصدر الدكتور صبري خالد قراراً بتشكيل لجنة يترأسها مدير إدارة إسنا التعليمية لبحث المشكلة والوصول إلى حل يبعث الطمأنينة في نفوس آباء هؤلاء الطالبات، وبهذا الصدد قال وكيل تعليم الأقصر، إنه لا بديل عندنا عن راحة أبنائنا وبناتنا، كما إنه يسعى جاهداً طوال الوقت لتوفير البيئة المناسبة للدراسة ليتمكن أبنائه الطلاب من تحصيل دراسي أفضل، ليخرجوا بإذن الله قامات علمية تنفع بلدها وتبني أوطانها.
 
فيما وجه وكيل تعليم الأقصر، بضرورة الانتهاء من جدول الحصص وتوزيعها على المعلمين قبل الدارسة بوقت كاف، كما يتم تخصيص مسئول صيانة لمراجعة المبنى المدرسي وكتابة تقرير أسبوعي لعرض الحالات الخطرة على هيئة الأبنية التعليمية، وقال إنه على المستوى التعليمي والتربوي يجب على المعلمين الالتزام موضوعات المنهج وعدم الخروج عنه، وكذلك تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، و تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية"، وأكد على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظِمة لانضباط سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس.

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