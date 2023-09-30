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وزيرة التخطيط: حققنا 16 مشروعا خلال 3 سنوات مضت رغم تقلص الاستثمارات عالميا

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:07 م
وزيرة التخطيط: حققنا 16 مشروعا خلال 3 سنوات مضت رغم تقلص الاستثمارات عالميا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن الآلية التي يتم من خلالها طرح الشركات هو قراركم بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، التي تمت نتيجة 39 حوارا مجتمعيا والتي وضعها الشعب المصرى وحدد القطاعات التي يتم التخارج منها.
 
وأضافت أن فوائد الطرح تضيف خبرات جديدة ومتميزة للدخول في الشركات، وزيادة الحوكمة والرقابة على الشركات تفتح أسواقا جديدة وتجذب استثمارات وزيادة في رأس المال وتجذب خبرات متطورة في الإدارة ودخلنا بشراكة في إحدى الشركات التي كانت تحقق خسائر 871 مليون جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى، وتحولت إلى تحقيق 950 مليون جنيه كأرباح وشركة أخرى زادت أرباحها إلى الضعف، كما زادت قيمتها التسويقية وستفتح أسواقا جديدة، وأخيرا حققنا 16 مشروعا في السنوات الثلاثة الماضية رغم أننا بدأنا الصندوق في وقت تقلصت فيه الاستثمارات.

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