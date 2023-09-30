حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم ب محافظة المنوفية ، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس المتهمين بقتل طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من كشف غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وإلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من أهالى قرية البتانون بالعثور على جثة الطفل ر م 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائرة المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وعلى الفور كلف اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث المنوفية بضبط الجناة.

وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم برئاسة رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط كل من، شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.