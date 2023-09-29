محافظ المنوفية يوجه بضرورة تكثيف المرور الميدانى على كافة المدارس

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف المرور الميدانى على كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة للوقوف على كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد لضمان توفير مناخ تعليمى متميز وتحقيق الإنضباط بالعملية التعليمية حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

فيما تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق التام مع الإدارات التعليمية جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة، فضلا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وكذا التأكد من توافر كافة المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لإنتظام العملية التعليمية ، والإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فوراً.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر المقبل، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.