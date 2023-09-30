المؤبد لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات فى عين شمس

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش أثناء ترويجها في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم عين شمس، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع رجال المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما فى مسكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية مخدر الحشيش، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.