استشارى تغذية توضح أسباب صعوبة حرق الدهون بالجسم

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص خاصة النساء من مسألة ضعف حرق الدهون بالجسم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام، حيث إن فقدان الوزن بشكل عام أمر صعب، ولكن الأصعب هو التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص.

قالت الدكتورة أميرة نصار استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك العديد من الأفراد يعانون من صعوبة في حرق دهون الجسم، نتيجة مجموعة من الأسباب التي تتضمن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، التقليل من ممارسة الرياضة، الإجهاد البدنى المستمر.

كما أوضحت الاستشاري أن مسالة تأخير تناول الوجبات في وقتها المناسبة وخاصة تأخير وجبة العشاء يؤدى إلى ضعف حرق الدهون بالجسم، بالإضافة إلى تغير مواعيد النوم الطبيعية تقلل أيضًا من حرق الدهون.

وأشارت إلى أن الأنيميا لا تؤثر على حرق الدهون بالجسم، بينما العكس أن ذوى السمنة يعانون من الإصابة بالأنيميا.

وتابعت الطبيبة: "أن أكثر أماكن الدهون العنيدة في الجسم في صعوبة الحرق، هي البطن حيث إنها من المناطق الأكثر خطورة لتخزين الدهون، وأيضًا منطقة الأرداف والفخذين خاصة لدى النساء أكثر من الرجال، بينما يعد الظهر من المناطق الشائعة لتراكم الدهون لدى الرجال والنساء، ولكن تزداد فرص تراكم الدهون في منطقة الصدر لدى الرجال أكثر من النساء، وخاصة في حالة عدم الحفاظ على اللياقة البدنية والعضلات المشدودة.

وأوصت الطبيبة بضرورة حصول الشخص على قسط كافٍ من الراحة البدنية ، بالإضافة الى النوم الجيد ليلاً بعدد ساعات مناسبة لعمر الفرد لأن في تلك الفترة يتم فيها حرق السعرات الحرارية العالية مثل المياة الغازية والحلويات.