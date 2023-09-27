الزنجبيل والقرفة والشاى الأخضر.. مشروبات تساعد على حرق الدهون

كتبت إيناس البنا

تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى الكثير من الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان دهون الجسم وخاصة دهون البطن، والتي يعتمد البعض فيها على مشروبات تعزز فقدان الوزن والتي ينصح بشربها في الصباح.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية عميد معهد البحوث الطبية و الدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن هناك بالفعل مشروبات تساعد في تقليل نسبة السعرات الحرارية بالجسم وليس فقدان الوزن بشكل كامل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أنه هناك بعض المكونات التي ثبت علمياً أنها تساعد على زيادة معدل الحرق بالجسم أبرزها الكمون والقرفة والزنجبيل والشاى الأخضر، وليس يشترط عدم تناولها على معدة فارغة.

وأشارت إلى أن تلك المشروبات تنشط الحرق عن طريق تزويد درجة حرارة الجسم لمساعدة الجسم على فقدان بعض الوزن ، بالإضافة إلى أن مكونات مثل الشاي الأخضر غنية بمضادات الأكسدة، حيث أفادت الدراسة أن مضادات الأكسدة والشائع يعرف باسم كاتشين فلافونويد المعروف أنه يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي عند تناول المشروب يوميا.

أيضا الزنجبيل هو عنصر للمساعدة على الحرق، فيمكن أن يزيد من توليد الحرارة، مما يساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ونصحت الطبيبة أن دمج هذه المشروبات البسيطة في روتينك اليومي يمكن أن يغير من فقدان الوزن، ولكن هذه المشروبات وحدها لا تدعم فقدان الوزن، ولكن يجب اتباع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم أمر بالغ الأهمية أيضًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل.