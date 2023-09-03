قصور ثقافة الأقصر تناقش دور الجمعيات بتنمية المجتمع وورش خط عربي للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر ، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الجمعيات ووضع دورها في تنمية المجتمع" أوضح عبد العاطي أحمد ماهي الجمعيات الأهلية، والجمعيات الأهلية في عيون الدستور المصرى وتاريخ بداية الجمعيات الأهلية، أهداف إنشاء الجمعيات، الدور التنموي للجمعيات الأهلية في المجتمع.

ومن جانبه أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة "الخط العربي" نفذها محجوب محمد وتواصل الحروف بخط الرقعة بأشكالها المختلفة، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي أدارته هناء يونس لرواد القصر، كما أعد قصر ثقافة الطود عرض اكتشاف مواهب المتابعين للقصر منهم الموهبة أسماء على ومني عبدالله قصيدة بعنوان "ايه العمل"، والموهبة رضوي السيد وإسراء إبراهيم قصيدة بعنوان "في حب رسول الله"، والموهبة محمد يوسف قصيدة بعنوان "زيارة بيت الله"، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة أرمنت ورشة بعنوان "الإعداد المسرحي".

أوضح كرم نبيه الطقوس في المسرح، مفهوم الطقس في المسرح وأهمية الطقس، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية عرض مسرح عرائس بعنوان" حكايات زهرة" نفذتها وردة حسن، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.