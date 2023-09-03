نقوش الكرنك تكشف تسجيل ارتفاعات منسوب مياه النيل بعصور 17 ملكا مصريا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا تزال نجاحات وإنجازات ملوك الأسر المصرية القديمة تظهر للجمهور حول مصر والعالم أجمع بصورة دائمة، حيث كشف الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، عن تفاصيل مجموع من النقوش الهامة التى تسجل ارتفاعات منسوب مياه النيل على مدار الأسرات المصرية القديمة، والتى شارك فى عملها حوالى 17 من ملوك الأسرات المختلفة.

ويضيف الطيب غريب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه على الواجهة الغربية لمرسي مجموعة معابد الكرنك وأسفل الكوبري الخشبي المؤدي إلى داخل المعبد نجد مجموعة من النقوش الهامة، وهي تسجيل لإرتفاعات منسوب مياه نهر النيل خلال أسرات متعددة تبدأ من عصر الأسرة الثانية والعشرين، وحتى عصر الأسرة السادسة والعشرين، حيث توجد مجموعة من الملوك قاموا بتسجيل أسمائهم ومستوي ارتفاع مياه نهر النيل خلال عهودهم، وهم كل من:- (شاشانق الأول – سركون الأول – تكلوت الأول – سركون الثاني – شاشانق الثانى – تكلوت الثانى – شاشانق الثالث – بيمبو – شاشانق الرابع) من الأسرة 22، وكل من:- (بادي باست – سكرون الثالث – تكلوت الثالث – أمنردس) من الأسرة 23، وكل من:- (شاباكا – شاباتاكا – طاهرقة) من الأسرة 25، و(بسماتيك الأول) من الأسرة 26.

وأوضح مدير معابد الكرنك، إن رصد وتسجيل ارتفاع منسوب مياه النيل فى الأقصر، كان أمر مهم جداً في مصر القديمة، حيث كان المصريون القدماء يقومون بعمل مجموعة من المقاييس لقياس مستوى ارتفاع الفيضان، وكذلك مستوي ارتفاع مياه نهر النيل بسبب تحديد قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على الفلاحين بسبب إستخدام المياه للزراعة، بل وكان هناك تنبؤات بمستوى الفيضان كل عام حتى يتم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهته كل عام، ومنها تعلية السدود والمصدات المائية التي كانت تشيد من الحجر لكسر حدة دخول المياه إلى المعابد.

ومن الجدير بالذكر إنه قد كشفت البعثة المصرية بين الأعوام 2003 - وعام 2010، عن أضخم مصد ورصيف حجري في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث تم الكشف عن سد حجري أمام مجموعة معابد الكرنك بطول يتعدى 360 متر وعرضه حوالي 2 متر وعمق حوالي 6 أمتار لصد مياه الفيضان، حيث يظهر جزء من هذا الرصيف الحجري في الصور المتواجدة بالكرنك.



تفاصيل نقوش بالكرنك تكشف تسجيل إرتفاعات منسوب مياه النيل



جدران تكشف رصد ارتفاع منسوب مياه النيل فى الأقصر



قائمة الملوك الذين سجلوا ارتفاعات منسوب مياه النيل



نقوش بالكرنك تكشف تسجيل إرتفاعات منسوب مياه النيل بالأقصر