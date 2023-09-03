اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب..

اليوم .. بدء دورتى ليبيا الـ 22 وبنجلاديش بمنظمة خريجى الأزهر

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:55 م
اليوم .. بدء دورتى ليبيا الـ 22 وبنجلاديش بمنظمة خريجى الأزهر بدء دورتى ليبيا ال 22 وبنجلاديش بمنظمة خريجى الازهر
كتب لؤى على

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بدأت اليوم الدورتان التدربيتان لأئمة وواعظات دولتي ليبيا وبنجلادش، وتعقد الدورتان بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب. 
 
تأتي هاتان الدوراتان في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمة، تحت عنوان (تفكيك الفكر المتطرف)، من أجل صقل مواهب العلماء والأئمة وتوضيح وشرح أهم القضايا المطروحة على الساحة بطريقة علمية سليمة تتفق مع ثوابت الدين ومصالح العباد.
 
يذكر أن الدورة التدريبية لأئمة وواعظات ليبيا هي الدورة الثانية والعشرون بالحضور المباشر، ويحضرها اثنان وثلاثون إماما وواعظة من مختلف محافظات ليبيا.
 
وتواصلًا مع علماء وخريجي بنجلادش الذين يرغبون في تلقي دوراتهم التدريبية للتزود بالمعارف العلمية الصحيحة، تعقد المنظمة الدورة التدريبية لعلماء بنجلادش عن طريق الأون لاين، ويحضرها عشرون متدربا من العاملين في مجال الدعوة.
 
وتستمر الدورتان لمدة خمسة عشر يوما، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات التي تعالج قضايا الفكر المتطرف؛ كضوابط الفتوى وطرق مواجهة الإلحاد المعاصر، وفقه الحوار مع المخالفين، إلى جانب كيفية فهم النص القرآني، وإلقاء الضوء على معالم المنهج الأزهري لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.
 
 
 

ليبيا

بنجلاديش

منظمة خريجى الازهر

الازهر الشريف



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