لو بتعانى من النحافة الزائدة.. تعرف على الطرق الصحيحة لزيادة الوزن

كتب - حسام الشقويرى

الشخص الذي يعاني من نقص الوزن، هو الذي يعتبر وزن جسمه منخفضًا جدًا بحيث لا يتمتع بصحة جيدة، لذا يرغب الكثير من هؤلاء في العمل على زيادة الوزن لتجنب أى مشكلات صحية قدد تسببها النحافة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وأسهل طريقة لزيادة الوزن هي تدريبات القوة في المنزل باستخدام أوزان الحديد الخفيفة " الدمبل" وتناول الوجبات المطبوخة في المنزل. واكتساب الوزن يتطلب من الشخص تناول فائض من الطعام، لذا يجب أن ينصب التركيز على استكمال متطلبات السعرات الحرارية وليس على مدى رخص أو تكلفة الخطة الغذائية".

وتدريب القوة لمدة من 4-5 أيام في الأسبوع يغطي عضلات الجزء العلوي والسفلي من الجسم. وحاول زيادة التحميل الزائد ببطء مما يعني زيادة أوزان اثقال الحديد "الدمبل" .

تأكد من زيادة كمية البروتين التي تتناولها لأن العضلات هي في الأساس بروتين، لذلك للحصول على المزيد من العضلات يجب علينا توفير المزيد من البروتين لجسمنا. كما أنه لا يوجد شيء اسمه "الأسرع" عندما نتحدث عن الأهداف الصحية لأن كل جسم يختلف عن الآخر ويستجيب بالسرعة التي تناسبه. يجب أن يركز على اتباع العملية الصحيحة باستمرار وصبر وقبل الحصول على مكاسب.

والحل لزيادة الوزن هو عدم الإفراط في تناول الطعام. لان المبالغة في شيء ما أمر سيء مثل التقليل منه. ،وأحد متطلبات زيادة الوزن هو تناول الطعام الزائد ولكن هذا لا يعني أننا نفرط في تناول السعرات الحرارية الزائدة.