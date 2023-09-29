ضبط 15 طربة حشيش واسطوانتى هيروين بحوزة عاطلين فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط عاطلين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، حال استقلالهما توك توك، وبحوزتهما 15 طربة من مخدر الحشيش، و 13 لفافة و 2 اسطوانة دائرية تحوي كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عمرعبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كلا من:"محمد .م.ع."، وشهرته "الهرم"، 26 عاما، لايعمل، ومقيم قرية نوب طريف، و"محمد.س.م.ح"، 24 عاما، لايعمل، ومقيم قرية الزريقي بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية بالإتجار فى المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وإعداد مأمورية من مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنطاق شرق الدلتا تضم المقدم محمد عزام السباعي، و الرائدان محمد سنجاب ومحمد شمس، ضبط المتحرى عنهما حال استقلالهما توك توك بدون لوحات معدنية قيادة المتحري عنه الثاني وبحوزتهما 15 طربة من مخدر الحشيش، و 13 لفافة، و 2 أسطوانة دائرية لمخدر الهيروين ومبلغ 1460 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتحري عنهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21868 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.