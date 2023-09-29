أمن الجيزة يعاين عقار تعرض لحريق فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل به حريق في العياط، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك العقار، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ووضعت إدارة الحماية المدنية روشتة أمنية للوقاية من اندلاع الحرائق، منها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.

-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.