هل أسعار الشرائح تختلف فى العداد الكودى عن القانونى؟.. القابضة للكهرباء توضح

يتساءل العديد من المواطنين هل تختلف أسعار شرائح استهلاك الكهرباء تختلف فى العداد مسبوق الدفع القانونى تختلف عن اسعار الشرائح فى العداد الكودى بالمناطق العشوائية و المخالفة ، و هو ما اوضحته الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن اسم العداد لا يوثر على طريقة حساب الاستهلاك أو سعر الشريحة.
وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب سواء العداد الكودي او القانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، أو طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك .
وقالت الشركة القابضة إن الاختلاف بينهما، هو أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
هل أسعار الشرائح تختلف فى العداد الكودى عن القانونى؟.. القابضة للكهرباء توضحالخميس، 28 سبتمبر 2023 07:00 ص
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يتساءل العديد من المواطنين هل تختلف أسعار شرائح استهلاك الكهرباء تختلف فى العداد مسبوق الدفع القانونى تختلف عن اسعار الشرائح فى العداد الكودى بالمناطق العشوائية و المخالفة ، و هو ما اوضحته الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن اسم العداد لا يوثر على طريقة حساب الاستهلاك أو سعر الشريحة.
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