وذكرت وزارة الطوارئ الأوزبكية - في بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية - بأن الوضع في موقع الإنفجار "تحت السيطرة" بينما يواصل عمال الطوارئ بذل الجهود لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار بشكل كامل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان تتصاعد في سماء طشقند، فيما تم نقل 24 شخصا إلى المستشفى بعد الانفجار، بينما تم إسعاف 138 أخرين في موقع الحادث.

