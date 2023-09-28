اليوم السابع
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أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند

الخميس، 28 سبتمبر 2023 04:57 ص
أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند انفجار ـ أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام محلية في أوزبكستان، الخميس، بأن انفجاراً قوياً وقع في العاصمة طشقند، موضحة أن التقارير الأولية تشير إلى أنه مستودع تابع للجمارك في المطار.

 
 
 

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