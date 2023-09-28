أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند

أفادت وسائل إعلام محلية في أوزبكستان، الخميس، بأن انفجاراً قوياً وقع في العاصمة طشقند، موضحة أن التقارير الأولية تشير إلى أنه مستودع تابع للجمارك في المطار.
أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقندالخميس، 28 سبتمبر 2023 04:57 ص
انفجار ـ أرشيفية
وكالات
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