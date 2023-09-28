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مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:49 م
مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية حادث
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام أتوبيس به بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى التأمين الصحى  والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى التأمين الصحى، بوصول "مايكل ف ا" 19 سنة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام أتوبيس أثناء عبوره طريق " بلبيس- العاشر" وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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مصرع ربة منزل

المركز الطبى العالمى



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