مصرع شخص غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة فى الشرقية

لقى شخص مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم إنتشال الجثمان واستخراجه وإخطار النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول" محمد و "28 سنة مقيم قرية النوافعة نطاق مركز فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين حدوث وفاته إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.