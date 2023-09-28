أسباب الإصابة بالكبد الدهنى.. أهمها زيادة الوزن

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة القاهرة عضو اللجنة القومية ل مكافحة الفيروسات الكبدية ، خلال مؤتمر الكبد الموحد، المنعقد حاليا بالقاهرة، أن الكبد الدهنى يعد مشكلة رئيسية للكبد فى مصر، موضحا أننا فى الثمانينيات تم القضاء على البلهارسيا، وفى التسعينيات تمت السيطرة على فيروس B بالتطعيمات، وتم تطعيم أكثر من نصف المجتمع المصرى ضد فيروس بى، مضيفا، أنه منذ 3 أعوام تم القضاء على فيروس سى، ولكن المشكلة التى تواجهنا والتى لاحظناها هى الكبد الدهنى.

وأكد، أن الكبد الدهنى يرتبط بعدة عوامل، مثل زيادة الوزن أو السمنة، وارتفاع مستوى الكوليسترول، ومرض السكرى، موضحا أن كل هذه العوامل تؤدى للإصابة بالكبد الدهنى.

وأوضح، أن الكبد الدهنى مشكلته أنه مثله مثل الفيروسات الكبدية، قد يؤدى إلى التليف ثم إلى سرطان الكبد الأولى، وهناك بعض الحالات تصاب بسرطان الكبد الأولى قبل حدوث التليف، موضحا أن نسبة الاصابة بزيادة الوزن فى مصر تمثل أكثر من 35 % من الشعب المصرى، وفى السيدات ترتفع لأكثر من 50%، وهى أكبر عامل للإصابة بالكبد الدهنى، مضيفا أن هناك بعض الأدوية التى قد تفيدنا فى علاج الكبد الدهنى حتى التى كانت تستخدم فى الماضى، مشيرا الى أن أهم علاج للكبد الدهنى هو ممارسة الرياضة والغذاء الصحى، وأن يخفض وزنه بنسبة 10% خلال 3 شهور.

وأوضح، أن وجود تليف بالكبد عامل قد يؤدى إلى سرطان الكبد الأولى، موضحا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد يعنى أن نسبة الشفاء تصل إلى 50%، مضيفا، أن علاج أورام الكبد تحتاج إلى مجموعة من تخصصات مختلفة لعلاج المريض تضم دكتور الكبد، وجراح الكبد والأشعة، لمعرفة العلاج الأنسب للمريض، موضحا إن أهم النصائح هو السيطرة على السكر والوزن والسكر وممارسة الرياضة بجانب الأكل الصحى المعتمد على الخضراوات والفواكه.

وقال الدكتور جمال عصمت، إنه خلال المؤتمر ايضا تم استعراض علاج أورام القنوات، لانه فى احيان كثيرة تكون التشخيصات خاطئة، وهى تختلف عن علاج أورام الكبد الأولية.

وأشار إلى أن المؤتمر شارك فيه 24 جامعة، موضحا أننا وضعنا معايير معينة لكى يكون المؤتمر دوليا، وأن يكون المشاركين فى المؤتمر من داخل مصر وخارجها مشاركين فى أبحاث علمية، مؤكدا، إن المؤتمر فيه أكاديمية تعليمية للتشخيص والعلاج.