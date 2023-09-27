ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24208 طنا تشمل، 4700 طن يوريا و12446 طن كلينكر و1450 طن مولاس و5612 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44297 طنا تشمل، 5863 طن خردة و2245 طن خشب زان و7126 طن كسب صويا و6700 طن سكر و2100 طن ذرة و2350 طن حمص و137 طن مواسير و524 طن فحم معبأ و4303 أطنان أبلاكاش و4449 طن حديد و600 طن برادة حديد و7900 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 536 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2996 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42820 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 381849 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3813 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا وكوم أبو راضى، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5597 شاحنة.