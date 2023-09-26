ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30560 طن تشمل: 5693 طن يوريا و12579 طن كلينكر و4850 طن مولاس و 7438 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40843 طن تشمل : 6166 طن خردة و 972 طن خشب زان و 2000 طن كسب صويا و 4740 طن كسب فول صويا و 8731 طن سكر و 1101 طن ذرة و 408 طن فحم معبأ و 2516 طن ابلاكاش و 4101 طن حديد و 908 طن عدس أحمر و 9200 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 350 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3898 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42147 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 385742 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 شاحنة.