غرق طفل 13 سنة فى نيل الأقصر بمنطقة الكرنك

شهدت منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة خلال اللهو فى نهر النيل برفقه أصدقاؤه، وجارى البحث عنه من قبل رجال المسطحات المائية بالمحافظة والأهالي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة ويدعى "عبد الرحمن. أ" داخل نهر النيل بمدخل المدينة، وانطلق الأهالى فى البحث عنه بمشاركة رجال شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت مدينة الأقصر، إصابة 3 مواطنين فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الحبيل شرق المدينة، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق الحبيل شرق مدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين وهم كل من "بسام أحمد حسين 21 سنة - كيرلس أشرف جورج 21 سنة - يوسف عادل محمد 20 سنة"، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.