الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمى بالتنورة وورود للسياح بمعبد الكرنك

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تنظيم احتفالية داخل معابد الكرنك تزامناً مع يوم السياحة العالمي، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة وهيئة تنشيط السياحة ومعابد الكرنك.

وتم خلال الاحتفالية بالكرنك تقديم عرض تنورة بلدي للسياح خلال توافدهم على المعبد، بجانب توزيع الأطفال الورود علي السائحين وضيوف مصر من حول العالم.

ومنذ عام 1980 يحتفل العالم بانتظام بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام بناءً على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة التي عقدت في توريمولينوس Torremolinos بالقرب من Málaga جنوب إسبانيا في سبتمبر 1979م.

وقد تم الاتفاق على هذا التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 سبتمبر 1979، هذا التاريخ أيضاً موعده مناسب جداً حيث يمثل نهاية موسم الذروة السياحي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية الموسم السياحي في النصف الجنوبي منها، حين تكون السياحة في بال ملايين الناس في العالم أجمع.