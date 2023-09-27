اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمى بالتنورة وورود للسياح بمعبد الكرنك

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:52 ص
الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمى بالتنورة وورود للسياح بمعبد الكرنك جانب من الاحتفالات
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تنظيم احتفالية داخل معابد الكرنك تزامناً مع يوم السياحة العالمي، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة وهيئة تنشيط السياحة ومعابد الكرنك. 
 
وتم خلال الاحتفالية بالكرنك تقديم عرض تنورة بلدي للسياح خلال توافدهم على المعبد، بجانب توزيع الأطفال الورود علي السائحين وضيوف مصر من حول العالم. 
 
ومنذ عام 1980 يحتفل العالم بانتظام بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام بناءً على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة التي عقدت في توريمولينوس Torremolinos بالقرب من Málaga جنوب إسبانيا في سبتمبر 1979م.
 
وقد تم الاتفاق على هذا التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 سبتمبر 1979، هذا التاريخ أيضاً موعده مناسب جداً حيث يمثل نهاية موسم الذروة السياحي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية الموسم السياحي في النصف الجنوبي منها، حين تكون السياحة في بال ملايين الناس في العالم أجمع.
جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات (1)

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات (2)

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات (3)

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات (4)

جانب من الاحتفالات (5)
جانب من الاحتفالات (5)

جانب من الاحتفالات (6)
جانب من الاحتفالات (6)

جانب من الاحتفالات (7)
جانب من الاحتفالات (7)

 


الاقصر

يوم السياحة العالمي

اخبار اليوم

معابد الكرنك

اخبار المحافظات

احتفالية بمعبد الكرنك



الموضوعات المتعلقة

50 سنة من الإبداع.. فرقة الشرقية للفنون الشعبية أبهرت الأوربيين والآسيويين.. شاركت في 100 مهرجان دولي وحصدت الميداليات والأوسمة.. التنورة الصوفية جذبت الماليزيين والسبوع أبهر الفرنسيين بمهرجان ديجوان.. صور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:00 ص

صدق أو لا تصدق.. المحاربون القدماء ارتدوا التنورة تعبيرا عن الرجولة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:00 ص

فولكلور العريش وفنون التنورة بليالى "ثقافتنا فى إجازتنا" بالإسكندرية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:33 م

فنون العريش والتنورة تشعلان أجواء الأنفوشى ضمن فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا"

السبت، 29 يوليو 2023 02:21 م

خليكى على الموضة.. طرق بسيطة لارتداء تنورة طويلة بأشكال مختلفة

الخميس، 27 أبريل 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة