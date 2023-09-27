اليوم السابع
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شعبة القصابين: زيادة معروض اللحوم والكيلو بـ 300 جنيه فى الأسواق

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:00 ص
شعبة القصابين: زيادة معروض اللحوم والكيلو بـ 300 جنيه فى الأسواق لحوم
كتب إسلام سعيد

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كشف هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن معروض اللحوم في الأسواق يشهد ارتفاع ملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر كيلو العجالي 300 إلى 350 جنيها حسب القطعية ونوعها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 280 إلى 320 جنيها والجاموسي "الفرم" يتراوح بين 270 إلى 320 جنيها في الأسواق، وأن هذه الأسعار تسجل استقرار واضح لأكثر من شهرين تقريباً.

وبشان أسعار اللحوم الضأن في الأسواق، قال نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، إنها تسجل 300 إلى 350 جنيها للكيلو ويتراجع الطلب عليها مقارنة بالعجالي خلال الفترة الحالية.

وذكر أحمد سبلة "جزار" في إحدي محافظات الصعيد، أن المعروض الزائد من اللحوم ساهم في خفض أسعارها إلى 280 جنيها في بعض محافظات الصعيد مقابل 320 جنيها قبل ثلاثة أشهر من الآن.

 


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