اليوم السابع
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تحت رعاية محافظ المنوفية

تنظيم 106 أنشطة ثقافية وفنية لتنمية الموهوبين والمبدعين خلال أسبوع

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:46 ص
تنظيم 106 أنشطة ثقافية وفنية لتنمية الموهوبين والمبدعين خلال أسبوع جانب من الأنشطة
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم 106 نشاط ثقافى وفنى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.
 
حيث أوضح أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بـ 27 موقع ثقافى بإجمالى 2121 مستفيد وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات  من الأزهر والإدارات الزراعية ومنطقة الآثار القبطية والإسلامية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمحليات والتضامن الاجتماعي والأوقاف والإدارة الطبية والمجتمع المدني وإدارة الوعظ بالمحافظة .
 
وأشار فوزى إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوى الهمم من أبناء المحافظة .
 
وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوى والرائد لوزارة الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية بأنشطتها المتنوعة واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة التي تشكل ضمير الإنسان المصري ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة .
 
 
أحد الفاعليات
أحد الفاعليات

جانب من الأنشطة التى تمت
جانب من الأنشطة التى تمت

 


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