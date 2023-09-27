تعبين الدكتور حازم صالح نائبا لرئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية صدور قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح أستاذ الهندسة الصحية والبيئية كلية الهندسة بالجامعة والمستشار الثقافي والتعليمي الأسبق لمصر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا نائبا لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، موجها له خالص التهنئة ومتمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.

كان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والوفد المرافق له من الجامعة قد شهد فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر الذى أقيم مساء أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية وحضور رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتعليم والشباب والرياضة ورؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات ومايقرب من 20 ألف طالب وطالبة وجمع كبير من أولياء أمورهم باستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكريم للطلاب الأوائل خريجى دفعة 2023 على قطاعات: الطب، الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطرى، الاقتصاد والعلوم السياسية، العلوم، الآداب، الدراسات التربوية، الخدمة الاجتماعية، علوم الحاسب والمعلوماتية، التعليم التكنولوجي، الدراسات الإعلامية، التربية الرياضية، الفنون والتربية الموسيقية، السياحة والفنادق، الدراسات الزراعية، التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، الدراسات التجارية، قطاع الآثار، التمريض، موجها لجميع الطلاب التهنئة على تفوقهم، ومؤكدا على أهمية تشجيع الطلاب على استكمال مسيرة التفوق وتحفيزهم وتأهيلهم عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة والمشاركة فى العمل المجتمعى والمساعدة لتأهيلهم لسوق العمل بهدف المساهمة فى تحقيق خطة ورؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

هذا وأوضح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة شاركت بوفد كبير يضم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات و 140 طالب وطالبة من الأوائل على جميع الكليات ومجلس اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب مرافقين لهم بالإضافة إلى المشرفين على الوفد الطلابي من رعاية الطلاب، وشارك الوفد الطلابى قى طابور العرض والمسيرة التى تمت أمام رئيس الجمهورية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين مشيدا بما حققوه خلال سنوات دراستهم، معربا عن تقديره بتنظيم هذا الاحتفال الضخم بحضور رئيس الجمهورية وحرصه على تكريم الطلاب المتفوقين فى جميع القطاعات بهدف تكريمهم على ماقدموه وتحفيزهم على بدء مسيرتهم العملية بتفوق، وتحفيز الطلاب الذين لازالوا فى المراحل التعليمية على التفوق والتميز، مؤكدا أن مثل هذا التكريم بمثابة دافع قوى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب لاستكمال مسيرة النجاح والتميز.