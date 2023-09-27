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ترقبوا.. الكرة الأرضية على موعد مع القمر العملاق الرابع والأخير بالسنة بعد غدا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:00 ص
ترقبوا.. الكرة الأرضية على موعد مع القمر العملاق الرابع والأخير بالسنة بعد غدا الكرة الأرضية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية بعد غد الجمعة 29 سبتمبر، اكتمال قمر ربيع الأول، حيث يصبح القمر بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه 100 .%

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك، أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد، لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفى.

وأشار تادرس إلى أنه يعتبر القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد،  علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.


الفلك

الظواهر الفلكية

القمر العملاق

القمر البدر

البدر العملاق

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