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ارتفاع بحرارة الجو غدا وطقس شديد السخونة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:33 م
ارتفاع بحرارة الجو غدا وطقس شديد السخونة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،  خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد، الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  27 درجة.
 

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