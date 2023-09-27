الأرصاد تكشف أسباب ظهور الشبورة الكثيفة هذه الأيام

كتب محمود راغب

تعتبر الشبورة من أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير على الطرق وأيضا حركة الملاحة، وهو ما نشهده هذه الأيام من فرص تكون الشبورة فى الصباح الباكر والتى تكون كثيفة أحيانا.

لماذا تظهر الشبورة بكثافة فى هذه الأيام على الطرق ؟ وما السر فى تكونها على الطرق السريعة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ؟ الأرصاد ترد.

هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن السبب فى خطورة الشبورة على الطرق لأنها تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أن الشبورة المائية أو الضباب هى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

وأضافت هيئة الأرصاد: تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار.

ومن أسباب تكون الشبورة، ارتفاع نسب الرطوبة، الهدوء النسبى للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، لافته إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة المصاحبة لنا خلال الفترة المقبلة ولذلك يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.