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الرئيس السيسي: الجامعات الأهلية والتوأمة هدفها تعويض الفجوة فى القطاع

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:10 م
الرئيس السيسي: الجامعات الأهلية والتوأمة هدفها تعويض الفجوة فى القطاع الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية الرقمنة ودورها فى سوق العمل فى الداخل والخارج، مشيرا إلى نوعية مسار التعليم.

 

قال الرئيس السيسى فى كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات:" فى مصر وبره مصر مستنى إنسان متعلم الرقمنة.. طيب احنا بنخرج سوق العمل قد إيه لفرص عمل حقيقة لسوق العمل سواء مصرى أو غير مصري؟.

 

أضاف الرئيس السيسي: "هل النهاردة ولادنا الموجودين فى الآداب.. مش معناه تقليل من من الآداب.. ممكن نكون محتاجين منهم نسبة لكن مش الكتلة دى كلها.. الكلام ده فى كتير من التخصصات اللى بيتم خروجها".

 

تابع الرئيس: "اللى عملناه محاولة من أفكار مثل الجامعات الأهلية والتوأمة لتعويض الفجوة فى القطاع اللى محتاجين كلنا نبقا فاهمينها.. اللى أنا كإنسان عندى موضوع الفلوس والتكلفة "هاجس".


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