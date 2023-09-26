إحالة مديرة مركز طبى بالعبور للتحقيق.. ووكيل الوزارة: لا تهاون مع المقصرين

القليوبية - إبراهيم سالم

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة مفاجئة للمركز الطبي بالحي الأول بالعبور، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد وكيل الوزارة، بعض أقسام المركز وعلي رأسهم غرفة الطوارئ، واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما استمع لرأى أحد مرتادى المركز وفي مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاءه عنها.

وراجع "الجزار"، تواجد الطاقم النوباتجي علي رأس العمل، وتبين تغيب بعض أفراد النوباتجية، كما تلاحظ أيضاً عدم إدراك الطبيبة مديرة المركز بالشئون الإدارية للمركز، الأمر الذي دعا لإحالتها للتحقيق بالمديرية لضعف الدور الإشرافي الذي تقوم به.

ووجه وكيل الوزارة، مديرة المركز بضرورة الالتزام بالحضور وعدم غياب أي فرد من أفراد الطاقم الطبي علي مدار اليوم سواء بالفترة الصباحية أو أثناء النوباتجية، وضرورة الدراية التامة بكافة أعمال المركز والاهتمام بالإشراف الإداري وآلية وضع جدول للنوباتجيات وعمل سجل للحضور والانصراف أثناء الفترة المسائية.

وأكد، علي ضرورة رفع مؤشرات الأداء لتقديم أعلي مستوي من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن التواصل الجيد مع المواطن هو أساس نجاح المنظومة الطبية، موضحا أنه لا جدوي من تقديم خدمة طبية مميزة دون حسن معاملة المريض.



جانب من الزيارة



خلال الجولة بالمركز



خلال تفقد المركز الطبي بالعبور