أبناء الطريقة الرفاعية فى إسنا يحتفلون بالمولد النبوى بحضرة ومديح فى حب رسول الله

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل أبناء الطريقة الرفاعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، مساء اليوم الثلاثاء، بليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بليلة مديح وذكر في حب رسول الله، بحضور العشرات من أبناء المدينة.

وتم تنظيم صفوف المديح الصوفي في قلب مدينة إسنا لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف، فيما شهد نجع أولاد سند التابع لقرية الرزيقات غرب الأقصر، الإحتفال على طريقتهم الخاصة بليلة المولد النبوى الشريف، بتجمع المئات من الكبار والشباب لتنظيم ليلة المولد الختامية بالإستماع لتلاوة القرآن الكريم، والخطب الدينية لكبار المشايخ بالقرية والقرى المجاورة فى حب رسول الله، وسط تنظيم مميز من شباب البلده وأجواء كرنفالية مميزة بالمود.

وبدأت فعاليات طقوس الإحتفال بشكل مختلف، وتم تجهيز سارية بطول يزيد عن 10 أمتار يتم وضعها منذ قديم الأزل ورثت عن الأجداد باللون الأخضر والأبيض ويتم إضاءتها فى النهاية بالأعلى لتعلن بدء ليالي المولد النبوى للقرى المجاورة، وتجمع الأحبة والضيوف لحضور ليالي المولد فى الأسبوع الأخير قبل الليلة الختامية.

ومن جانبه يقول الحاج هاشم أبو النجع إبن نجع أولاد سند فى قرية الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت، إنه مع قدوم ليالي الإحتفال يقوم شباب وأطفال القرية بالتجهيز للطقوس على طريقتهم، بجلب سارية معدة خصيصاً ليتم وضعها فى قلب منطقة "الدبة" عبارة عن قطعة أرض واسعة فى قلب النجع، ليراها الجميع من حول القرية كما كان فى السابق ويتم تنظيم ليالي المولد المباركة.