طوابير أهالى الأقصر أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، والذين اصطفوا بالطوابير منذ الصباح الباكر أمام مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية، عقب انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الفترة المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر، ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر، كما يلي:- "ضواحي الأقصر في مساكن الوحدة المحلية بنجع الطويل - القرنة بشارع تمثالي ممنون داخل مجلس المدينة بالقرنة".

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر إقبالاً من المواطنين خلال الساعات المقبلة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.



أبناء الأقصر خلال عمل التوكيلات للرئيس



أجهزة عمل توكيلات الانتخابات بالأقصر



أهل الأقصر خلال عمل التوكيلات للرئيس السيسي



توافد طوابير من أهالى الأقصر أمام مقرات الشهر العقاري



جانب من عمل التوكيلات لدعم الرئيس السيسي



رفع علم مصر فى مقرات الشهر العقارى



طوابير من أهالى الأقصر أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات



مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي