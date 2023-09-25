وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين في مسابقتى كانجرو العالمية والأولمبياد الدولى

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين فى مسابقتى كانجارو العالمية فى الرياضيات لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية لموسم 2022، من طلاب مدارس النيل الدولية ومدرسة المتفوقين stem ومدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

قال مير تعليم قنا، إن المسابقة تأتي فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرص أمام طلاب المدارس للارتقاء بمستواهم من خلال الاحتكاك والتنافس دوليا فى المواد العلمية منها الرياضيات والعلوم، والذى يحقق التنافسية العالمية التى تستهدفها مصر لرؤية 2030.

وأكد مدير التعليم، أن المسابقة جرى تنظيمها بإدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة لتنظيم المسابقات الدولية وشملت مسابقة كانجاروا العالمية للرياضيات لموسم 2022 و الأولمبياد الدولى للغة الانجليزية Hippoلموسم 2022 ، وذلك لجميع الطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى بجميع انواع المدارس الحكومى والخاص والمدارس الدولية.

وأضاف الدكتور حسن مشعل، ممثل الشركة، إن المؤسسة تهدف من خلال المسابقة الى إثراء الكم المعرفى لدى الطلاب وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى فى مجال التعليم والتدريب والاهتمام بتنمية المواهب وتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار لخلق وتأسيس مواطن لديه كافة المهارات الحياتية الأساسية والكافية لمواكبة التطور التكنولوجى .

حضر الاحتفالية حسن مشغل، ممثل الشركة، والدكتور أبو بكر علي، مدير مدرسة النيل، وأسامة قدوس، مدير العلاقات العامة، وعدد من القيادات التعليمية.