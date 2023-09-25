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أخبار 24 ساعة.. إتاحة المواد التعليمية على موقع الوزارة تُغنى الطالب عن الكتب الخارجية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. إتاحة المواد التعليمية على موقع الوزارة تُغنى الطالب عن الكتب الخارجية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

التعليم: إتاحة المواد التعليمية على موقع الوزارة تُغنى الطالب عن الكتب الخارجية

الصحة: الزيارات المفاجئة للمستشفيات تعطى مصداقية للتعامل مع سير العمل

التعليم: مد فترة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية حتى 27 سبتمبر الجاري
 
الصحة: تقديم 334 ألفا و382 خدمة طبية وعلاجية ووقائية ضمن المبادرات الرئاسية
 
التعليم تعلن عن تدريب معلمى الصف السادس الابتدائى على المناهج المطورة
 
التموين: الاستهلاك الشهرى من القمح 800 ألف طن
 
التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع من 1.2 مليون طن لـ3.4 مليون
 
وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4.7 شهر والسكر 7 شهور والزيت 5.7
 
التعليم تعلن توفير منحة مجانية للطلاب المتفوقين فى الرياضيات والعلوم
 

حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الكتب الخارجيه

الصحه

المرحله الثانويه

التموين

الصف السادس الابتدائى

القمح

الرى

البيئه

اليوم السابع بلس



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