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ورصد المعوقات والإيجابيات

الصحة: الزيارات المفاجئة للمستشفيات تعطى مصداقية للتعامل مع سير العمل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:48 م
الصحة: الزيارات المفاجئة للمستشفيات تعطى مصداقية للتعامل مع سير العمل الدكتور حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن زيارة وزير الصحة المفاجئة لمستشفى هليوبوليس المفاجئة، قائلا:" إن الزيارات الميدانية غير المرتبة من تقاليد الإدارة منذ أن تم تكليف الوزير، وهى تعطى مصداقية للتعامل مع سير العمل ورصد المعوقات والإيجابيات فى مواقع العمل".
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن الوزير زار مستشفيين لديهما نفس الظروف والمعوقات من النقص العددى للأطباء، والإختلاف فى كيفية إدارة الأمر.
 
أوضح حسام عبد الغفار أن الوزير وجه بصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى الأخرى والتى وجد بها عدد من الإيجابيات، مشيرا إلى أن تحسين جودة العمل من خلال القدرة الإدارية المتميزة، كما أن قطاع التدريب يوفر الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبى.

برنامج مساء DMC

قناة DMC

مستشفى هليوبوليس

وزاره الصحة



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