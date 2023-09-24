اليوم السابع
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التعليم تحدد قائمة محظورات على الطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:28 م
التعليم تحدد قائمة محظورات على الطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محظورات على الطلاب وخاصة فى المرحلة الثانوية، كما وضعت لهذه المحظورات عقوبات يتم تطبيقها على من يرتكب تلك المحظورات كالتالى: 
 
- يحظر عدم الالتزام بالزى المدرسى، موضحة أن من يخالف ارتداء الملابس الموحدة بالمدرسة يتم التنبيه عليه وإرشاده فى طابور الصباح واستدعاء ولى الأمر وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله مدة لا تتخطى أسبوعا.
 
- يحظر ارتداء بناطيل مقطعة ومن يخالف يتم منعه من دخول المدرسة وتحذيره وفصله فى حالة تكرار المخالفة.
 
- يحظر رسم وشم أو القيام بتطويل شعر الرأس.
 
- يحظر التأخر عن طابور الصباح أو الحصة الأولى بالمدرسة ومن يخالف ذلك يتم تحذيره والتنبيه عليه بعدم التأخر وفى حالة تكرار المخالفه يتم توجيه إنذار له واستدعاء ولى الأمر وفى حال تكرار المخالفة يتم فصله.
 
- يحظر  التنمر أو القيام بأى أفعال من شأنها إيذاء الطلاب بدنيا أو معنويا.
 
- يحظر التلفظ بألفاظ خارجة أو التدخين داخل المدرسة أو القيام بأعمال من شأنها إتلاف محتويات المدرسة أو الفصل.
 
- يحظر التجاوز مع المعلمين أو التعدى عليهم باللفظ أو الضرب.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .

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