اليوم السابع
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8 لجان تجوب مدارس بورسعيد لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد.. صور

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:50 م
8 لجان تجوب مدارس بورسعيد لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد.. صور لجنة المرور علي المدارس
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن تشكيل 8 لجان لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.
 
وأكدت وكيل أول الوزارة، أن اللجان قد بدأت بمباشرة أعمالها صباح اليوم للوقوف على مدى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ورصد القصور والمعوقات والعمل على حلها فورا وذلك بكل الإدارات التعليمية.
 
وأشارت إلى أن المهام المكلفة بها اللجان هي رصد موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب حسب الجدول الزمني المعلن لكل إدارة تعليمية دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية وكذلك مدى الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية والمالية.
 
وأوضحت أنه تم اليوم تفقد 64 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية ما بين التعليم العام والفني لافتة إلى استمرار أعمال اللجان والمهام المكلفة بها حتى نهاية الأسبوع تمهيدا لبدء الدراسة بالشكل اللائق بتعليم بورسعيد.
لجنة المرور غلي المدارس
لجنة المرور علي المدارس

لجنة المرور بالمدارس
لجنة المرور بالمدارس

اللجنة
اللجنة

خلال مرور اللجان
خلال مرور اللجان

 


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