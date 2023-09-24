اليوم السابع
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سقوط عاطل بحوزته كيلو "حشيش وهيروين" وسلاح نارى بقليوب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:27 م
سقوط عاطل بحوزته كيلو "حشيش وهيروين" وسلاح نارى بقليوب متهم - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
 
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "مصطفى ح م"، 40 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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