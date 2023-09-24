تموين الغربية تضبط أعلافا وشمعا بعلامات تجارية غير مسجلة بالغربية

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط أعلاف حيوانية بدون بيانات، وكميات من الشمع داخل مصنع وتحمل علامات تجارية غير مسجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والأسواق لإحكام الرقابة التموينية عليها. وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أحمد ورد، وأحمد فاروق المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجارية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجاره الداخليه فرع وسط وغرب الدلتا.

وتم ضبط 4250 كجم إضافة اعلاف غير مدون عليها أى بيانات داخل مصنع تعبئة بدون تراخيص، وضبط ألف كيس إضافة اعلاف بعلامات تجارية غير مسجلة مملوكة للغير، كما تم ضبط 6400 شمعة داخل مصنع بعلامات تجارية غير مسجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.