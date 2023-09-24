اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 2.5 طن مواد كيماوية بدون بيانات بأحد المصانع بالإسكندرية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:37 م
ضبط 2.5 طن مواد كيماوية بدون بيانات بأحد المصانع بالإسكندرية برميل بلاستيك
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لمتابعة الرقابة على المصانع.
       
وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.
 
وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج مواد كيماوية، وذلك لحيازته مواد كيماوية تستخدم في طلاء الأخشاب "منتج نهائي" غير مدون عليها أي بيانات.
 
وتم التحفظ على 50 برميل بلاستيك أزرق اللون من المواد الكيماوية "منتج نهائى"، زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية قدرها 2500 كجم غير مدون عليها أي بيانات. 
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مواد كيماوية

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